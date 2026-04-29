L’Argentine est déjà très excitée par l’arrivée de Pablo Longoria à River Plate

Le feuilleton Pablo Longoria n’aura finalement pas traîné. À peine quelques jours après avoir officiellement quitté Olympique de Marseille, l’Espagnol a déjà trouvé un nouveau point de chute, confirmant sa réputation de dirigeant aussi mobile que courtisé. Arrivé en 2020 sur la Canebière comme directeur sportif avant d’en devenir le président un an plus tard, Longoria referme un chapitre de six saisons marqué par des hauts et des tensions, notamment en fin de parcours. Dans son message d’adieu, il insistait sur « le respect, le recul et la gratitude » après une aventure dense, mais qui s’est achevée dans un climat plus crispé. Malgré ce départ en demi-teinte, son profil reste extrêmement attractif à l’échelle internationale. A 39 ans, polyglotte, connecté et rompu aux exigences du football moderne, il n’a pas mis longtemps à rebondir.

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Très vite, une rumeur insistante venue d’Argentine a pris de l’ampleur : celle d’une arrivée à River Plate, géant historique de Buenos Aires. D’abord évoquée en début de semaine, elle s’est transformée en quasi-certitude en l’espace de quelques heures, jusqu’à la fameuse officialisation tombée mardi soir. En pleine restructuration et porté par un financement massif pour moderniser ses infrastructures, River Plate souhaite franchir un cap dans sa gestion sportive et son projet sportif. Longoria sera chargé de piloter ce virage stratégique, notamment en matière de recrutement et de développement des jeunes talents. Au lendemain de l’officialisation, le dirigeant espagnol est déjà considéré comme le nouvel homme fort du projet footballistique du club argentin.

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Devenir une référence régionale

Côté presse argentine, l’enthousiasme est palpable, presque unanime. TyC Sports donne le ton en détaillant un profil taillé pour révolutionner l’organigramme du club : « River Plate a annoncé la nomination de Pablo Longoria au poste de directeur sportif… il intégrera la structure du club pour piloter le projet sportif, sous la houlette de Stefano Di Carlo et Enzo Francescoli ». Le média insiste sur l’apport structurel attendu, précisant que « dans un premier temps, il pilotera le recrutement, avec l’ambition de devenir une référence régionale » et qu’il devra également « renforcer le centre de formation et créer un environnement propice à l’épanouissement des jeunes talents ». Même tonalité chez Clarín, qui souligne déjà son implication concrète : « il est déjà arrivé en Argentine et a visité les installations du Monumental », tout en rappelant l’étendue de ses futures responsabilités, puisqu’il « coordonnera les différents domaines liés au football au sein du club, notamment l’équipe professionnelle, le football des jeunes, le recrutement, la gestion des contrats et l’analyse des performances ». Pour le quotidien, son rôle sera avant tout de « renforcer l’organisation et la professionnalisation du secteur ».

L’emballement médiatique ne s’arrête pas là. ESPN Argentina met en avant l’ampleur du chantier confié à l’ancien président marseillais, en citant le communiqué officiel : « son rôle consistera à articuler ces structures autour d’une stratégie commune, afin de poursuivre le renforcement de l’organisation et de la professionnalisation de ce secteur ». De son côté, La Nación insiste sur la dimension globale de sa mission, évoquant « la coordination des différents domaines liés au football… du centre de formation à l’équipe première », tout en rappelant que cette nomination s’inscrit dans « un projet institutionnel à moyen et long terme ». Au-delà des mots, un constat s’impose en Argentine ce mercredi avec un Longoria déjà perçu comme un catalyseur de modernité, capable d’importer des méthodes européennes dans un football sud-américain en quête de structuration. Avec la fascination pour son parcours atypique et les attentes immenses autour de ses compétences, l’Argentine semble déjà avoir adopté celui qui est, pour beaucoup, bien plus qu’un simple directeur sportif, mais le symbole d’une nouvelle ère pour River Plate.