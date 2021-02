FC Barcelone-PSG : Mauricio Pochettino calme tout le monde

La suite après cette publicité

Les retournements de situation, le Paris Saint-Germain les connaît. Contre le Barça en 2017, puis contre Manchester United en 2019. À chaque fois, les Parisiens avaient effectué des prestations de très grande classe avant d'être rejoints au retour et de se faire éliminer. Forcément, pendant les prochaines semaines, et jusqu'au 10 mars prochain, date du retour, cette petite crainte sera là. Mais pour le moment, le temps est à la dégustation.

Oui, la dégustation. Car ce que nous a proposé le Paris SG ce mardi soir contre le FC Barcelone au Camp Nou (4-1) est de l'ordre du divin, de ce qui fond sur la langue, fait jouir nos papilles. Il faut donc en profiter et voir venir, sans crainte particulière, mais plutôt sûr de ses forces ce fameux match retour au Parc des Princes. Toutefois, il en est un qui préfère garder les pieds sur terre et ne surtout pas s'enflammer avant la qualification, Mauricio Pochettino.

Pochettino l'extincteur

« Non, la perfection n'existe pas. Je suis content du résultat et de la performance, mais il faut de la modération. On a un grand match contre Monaco qui arrive dimanche soir, on est concentré dessus. Le championnat va reprendre. On a fait une belle prestation, mais on sait qu'il reste un match retour au Parc », a commencé à commenter l'entraîneur du Paris Saint-Germain au micro de RMC Sport sans toutefois parvenir à cacher un petit sourire satisfait.

Mais il ne s'est pas arrêté là dans le rôle de l'extincteur, que nous connaissons assez bien à Foot Mercato : « après encore une fois je vous le rappelle, il faut être modéré. Il reste 90 minutes, le Barça a des grands joueurs, et surtout respecter le staff adverse. Il faudra mettre la même intensité au retour et avoir ça en tête ». Mauricio Pochettino a bien appris l'histoire récente du Paris SG et ne compte pas réitérer les mêmes erreurs. Profiter, on vous a dit.