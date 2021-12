Serie A : l'Inter Milan étrille Cagliari et s'installe en tête

Alors que l'AS Rome défiera la Spezia, lundi soir, en clôture de la 17ème journée de Serie A, l'Inter Milan (2e, 37 points) recevait Cagliari (18e, 10 pts) à 20h45. Au Giuseppe Meazza, les Nerazzuri, qui restaient sur quatre victoires de rang en championnat, pouvaient profiter du match nul de son rival milanais, hier chez l'Udinese (1-1), pour s'emparer seul de la première place au classement. Premier relégable avec deux points de retard sur le 17e La Spezia, les Rossoblù n'avaient quant à eux remporté aucune de leur huit dernières sorties au sein de l'élite (4 nuls, 4 défaites). Face aux Sardes, les Milanais débutaient la rencontre avec de très belles intentions offensives à l'image de ces frappes successives de Barella (9e), Skriniar (12e) ou encore Martinez (14e) et les hommes de Simone Inzaghi allaient logiquement être récompensés.

Juste avant la demi-heure de jeu, Martinez profitait d'un corner frappé par Çalhanoglu pour placer une tête rageuse et ouvrir le score (1-0, 29e). Dominateur, l'Inter était même tout proche du break mais Martinez, auteur de l'ouverture du score, se montrait plus fébrile au moment de transformer le penalty obtenu par Dumfries (44e). En tête à la pause, les champions en titre aggravaient finalement la marque au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Sanchez et d'une magnifique volée du droit (2-0, 50e). Forts de ces deux buts d'avance, les locaux allaient finalement dérouler en fin de rencontre. Alors que Calhanoglu s'offrait un but magistral (3-0, 66e), Martinez y allait de son doublé deux minutes plus tard (4-0, 68e). Jamais inquiétés (23 tirs à 5 dans cette rencontre) et tout proches de s'offrir une manita sur la frappe de Sanchez qui trouvait la barre (85e), les Nerazzurri s'imposaient très logiquement. Avec cette large victoire (4-0), l'Inter Milan prend la tête de Serie A. Cagliari reste 19e.

