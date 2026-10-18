Brighton : le lob dingue de 50 mètres de Diego Gomez contre Crystal Palace

Ce dimanche, Brighton reçoit Crystal Palace en Premier League. Un match important pour les Londoniens qui doivent renouer avec le succès après leur défaite du côté de Lyon en Ligue Europa ce jeudi (3-2). Finalement, l’après-midi a rapidement tourné au cauchemar pour les hommes de Pierre Sage.

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Rapidement menés au bout de quatre minutes, les joueurs de Palace ont concédé un autre but quelques secondes plus tard. Après une récupération dans le rond central, Diego Gómez s’est retourné et a tenté un lob qui a trompé Walter Benitez, trop avancé sur l’action. Déjà l’un des plus beaux de la saison.