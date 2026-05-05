Real Madrid : le clan Mbappé sort du silence et répond cash aux polémiques

Kylian Mbappé ne s’attendait pas à ça en signant au Real Madrid, le club de ses rêves. Après près de deux ans, le Français n’a pas encore gagné de titre majeur avec les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Sacré Soulier d’Or l’an dernier, KM10 était bien parti cette année, lui qui a marqué 41 buts en 41 matches toutes compétitions confondues. Ajoutez à cela 6 passes décisives. Malgré cela, le capitaine de l’équipe de France est plus que jamais pointé du doigt. Les médias ibériques n’ont pas hésité à critiquer sa faible implication sur le travail défensif des Madrilènes. Des Madrilènes qui jouent mieux collectivement lorsqu’il n’est pas sur le terrain comme le rappellent souvent les suiveurs du Real Madrid.

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Puis, il y a eu ensuite l’épisode de sa blessure. Ces derniers jours, le footballeur âgé de 27 ans fait plus que jamais la Une des médias espagnols. Le Français est pourtant de nouveau blessé et n’a pas joué le week-end dernier face à l’Espanyol. Mais son escapade en Italie avec sa compagne Ester Exposito a fait jaser puisqu’il était sur le flanc et que son équipe jouait dimanche. Depuis, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est la cible des critiques. Certains supporters et journalistes réclament son départ de la Casa Blanca. Une pétition a d’ailleurs été lancée sur les réseaux sociaux. Elle rencontre d’ailleurs un franc succès. Pour ne rien arranger, le Real Madrid serait mécontent du comportement de sa star.

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KM10 et son entourage répondent

Son voyage n’aurait pas été du goût de certains membres de la direction et du staff. Certains de ses coéquipiers seraient également surpris par son attitude. Bref, le vent semble avoir tourné pour Mbappé, qui était encensé il y a encore quelques mois après son début de saison canon. Face aux polémiques, KM10 est resté silencieux pour le moment. Mais ce mardi, Marca a contacté le joueur et son entourage. Le média espagnol assure qu’ils sont «indifférents à toute cette agitation et concentrés sur la fin de saison avec le Real Madrid et sur la prochaine Coupe du Monde.» L’attaquant et son clan ne calculent pas les polémiques. Le joueur est «calme et impatient de retrouver les terrains», lui qui s’est d’ailleurs entraîné seul ce mardi à Valdebebas pendant le jour de repos de l’équipe.

«Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d’éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l’implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif», a ajouté l’entourage du joueur auprès de l’AFP. Il passera d’ailleurs une IRM demain afin d’en savoir plus sur l’évolution de sa blessure et sur sa présence ou non lors du Clasico face au FC Barcelone dimanche. Plus qu’un match pour Kylian Mbappé, qui doit déjà reconquérir les cœurs de nombreux amoureux du Real Madrid, comme lui.