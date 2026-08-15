Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

Saint-Étienne : Joao Ferreira est sorti de l’hôpital

Par Sasha Nahon
1 min.
Logo de l'AS Saint-Etienne @Maxppp
ASSE 3-1 Clermont

L’AS Saint-Étienne a donné des nouvelles rassurantes de Joao Ferreira, victime d’un violent choc avec El Hadj Koné vendredi lors de la victoire contre Clermont (3-1). Le défenseur portugais de 25 ans, qui semblait avoir perdu connaissance, avait été longuement pris en charge sur la pelouse avant d’être évacué sur civière avec une minerve et transporté à l’hôpital.

La suite après cette publicité

Après avoir passé la nuit en observation, Ferreira a finalement été autorisé à quitter l’hôpital ce samedi matin et à rentrer chez lui. L’ASSE précise que les examens réalisés se sont révélés concluants, tout en annonçant qu’elle restera vigilante et suivra les recommandations médicales pour sa reprise. Une nouvelle rassurante après les images particulièrement inquiétantes de vendredi soir, lors d’une rencontre qui avait permis aux Verts de prendre la tête de la Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
ASSE
João Ferreira

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
João Ferreira João Ferreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier