Saint-Étienne : Joao Ferreira est sorti de l’hôpital

L’AS Saint-Étienne a donné des nouvelles rassurantes de Joao Ferreira, victime d’un violent choc avec El Hadj Koné vendredi lors de la victoire contre Clermont (3-1). Le défenseur portugais de 25 ans, qui semblait avoir perdu connaissance, avait été longuement pris en charge sur la pelouse avant d’être évacué sur civière avec une minerve et transporté à l’hôpital.

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ℹ️ Après une nuit en observation, et des tests concluants, João Ferreira a pu quitter l’hôpital ce matin pour rejoindre les siens.



Le club restera vigilant et suivra les recommandations du corps médical dans le cadre du processus de reprise. 💚 https://t.co/C9D0AXWkNR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 15, 2026

Après avoir passé la nuit en observation, Ferreira a finalement été autorisé à quitter l’hôpital ce samedi matin et à rentrer chez lui. L’ASSE précise que les examens réalisés se sont révélés concluants, tout en annonçant qu’elle restera vigilante et suivra les recommandations médicales pour sa reprise. Une nouvelle rassurante après les images particulièrement inquiétantes de vendredi soir, lors d’une rencontre qui avait permis aux Verts de prendre la tête de la Ligue 2.