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Russie : Safonov et Golovin convoqués pour les 3 prochains matches

Par Sasha Nahon
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

La Fédération russe de football a dévoilé le groupe retenu pour le prochain rassemblement, qui débutera le 21 septembre. Dans les buts, Matvey Safonov est accompagné d’Anton Mitryushkin, Stanislav Agkatsev et Alexander Maksimenko. En défense, Arsen Adamov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhaniya, Kirill Danilov, Danil Krugovoy, Igor Diveev, Viktor Melekhin, Evgeny Morozov, Aleksandr Silyanov et Maxim Osipenko ont été convoqués.

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Au milieu de terrain, la Russie pourra compter sur Artem Karpukas, Maxim Glushenkov, Danil Prutsev, Nail Umyarov, Aleksey Batrakov, Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov, Kirill Glebov, Aleksey Miranchuk, Maxim Petrov, Lechi Sadulaev et Aleksandr Golovin. Enfin, Konstantin Tyukavin, Dmitry Vorobyov et Aleksandr Sobolev composent le secteur offensif. La sélection russe affrontera l’Iran le 29 septembre à Kazan, la Namibie le 3 octobre à Iekaterinbourg puis le Nigeria le 6 octobre à Nijni Novgorod.

Pub. le - MAJ le
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