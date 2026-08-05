L’Inter tient son plan B en cas d’échec de la piste Moussa Diaby
Selon nos informations, l’Inter Milan a réactivé la piste menant à Moussa Diaby. Déjà suivi par les Nerazzurri par le passé, l’ailier français d’Al-Ittihad fait de nouveau partie des profils étudiés pour renforcer le secteur offensif. Des premiers échanges ont repris autour du joueur, mais le dossier s’annonce difficile à concrétiser en raison des exigences économiques liées notamment à son salaire en Arabie saoudite.
Le club lombard ne limite toutefois pas ses recherches à Diaby. En effet, le nom de Nico González figure également sur la liste des options envisagées pour le poste d’ailier. L’Inter avait déjà pris des renseignements sur l’Argentin avant son arrivée à l’Atlético de Madrid et a récemment repris contact avec son entourage. Une piste encore exploratoire, alors que Diaby reste pour l’instant le choix privilégié des dirigeants italiens si les conditions financières deviennent favorables.
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