Lens : le gros rappel à l’ordre de Thauvin et Sage après la défaite contre Monaco !

Une semaine après avoir récupéré la première place, le RC Lens pourrait déjà voir son fauteuil de leader lui échapper au profit du PSG. La faute à une soirée complètement renversante face à l’AS Monaco (2-3), ce samedi après-midi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, durant laquelle les Artésiens ont longtemps cru tenir un succès précieux avant de s’écrouler en seconde période. Le début de rencontre avait pourtant tout d’une soirée idéale pour les Sang et Or. Dès la 3e minute, Odsonne Édouard ouvrait le score d’une superbe demi-volée et lançait parfaitement les siens (1-0). Après une première période plutôt maîtrisée, les hommes de Pierre Sage pensaient même avoir fait le plus dur au retour des vestiaires lorsque Florian Thauvin poussait le ballon au fond des filets de Philipp Köhn pour faire le break (56e, 2-0).

Mais le match allait totalement basculer en quelques minutes. Déjà dangereux avant la pause, Folarin Balogun profitait d’une erreur de Robin Risser pour relancer les Monégasques (62e, 2-1). L’égalisation ne tardait pas à suivre, Denis Zakaria surgissant pour remettre les deux équipes à hauteur (70e, 2-2). Et le cauchemar lensois se poursuivait dans la foulée : quelques instants plus tard, Ansu Fati profitait des largesses défensives inhabituelles des Artésiens pour piquer son ballon devant un Risser fébrile et donner l’avantage à l’ASM (72e, 2-3).

Un excès de confiance qui a coûté cher

Au micro de beIN Sports, Florian Thauvin est revenu sur ce second revers à domicile pour les Lensois et a fait état d’un certain excès de confiance qu’il fallait vite corriger. « On est déçus parce qu’on avait le match en main, et on l’a donné, donc c’est une grande déception. Ce soir, ça doit nous servir de leçon. On savait que ça allait être long jusqu’à la fin de saison, qu’on allait perdre des points en chemin. On a grillé un joker », a déclaré le joueur de 33 ans. Je pense qu’il y a peut-être l’excès de confiance après le 2-0 où on croit que le match est terminé. On prend peut-être confiance et on découvre un peu, c’est malheureux. On prend trois buts rapidement. On va corriger ça. On réalise une saison extraordinaire jusqu’à présent, on est très heureux de ce qu’on fait. On est contents quand on gagne, on doit accepter quand on perd aussi ».

Un son de cloche similaire du côté de son entraîneur Pierre Sage. « On a donné le match à nos adversaires. On avait régulé les problèmes qu’on avait eus entre la première et la deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de bien commencer la seconde période. Mais ensuite, on a enchaîné trois erreurs individuelles et collectives qui n’ont rien à voir dans la rencontre et qui ont donné la possibilité à nos adversaires de revenir dans la rencontre. (…) Il y a deux manières de gérer ça : soit on se victimise, soit on prend la leçon et ça nous permet dans la même situation de mieux gérer ça. Jusqu’à maintenant, on a réussi à chaque fois à remonter. Aujourd’hui, il y a vraiment des choses à prendre de ce match-là. » Avec cette défaite, Lens laisse le champ libre au Paris SG qui pourrait reprendre les commandes du championnat en cas de victoire contre Metz, ce samedi soir à 21h. Les Artésiens vont vite devoir corriger le tir pour ne pas nourrir de regrets…