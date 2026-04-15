Juventus : nouveau coup dur pour Arkadiusz Milik

Le Polonais vit une saison cauchemardesque. En effet, Arkadiusz Milik a de nouveau rechuté mardi, en se blessant à l’entraînement avec la Juventus Turin (actuellement 4e en championnat). Selon un communiqué publié par le club turinois, il souffre d’une lésion de grade moyen du biceps fémoral de la cuisse droite. De nouveaux examens doivent être réalisés par le staff dans une dizaine de jours pour évaluer sa durée d’indisponibilité. Cependant, au vu de son passif, sa saison en Italie est très probablement terminée.

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Pour rappel, il avait été écarté des terrains pendant presque deux ans (entre le 25 mai 2024 et le 21 mars dernier) et avait repris du rythme à la pointe de l’attaque contre Sassuolo, après 665 jours d’absence. Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2027, il est peu probable que l’ancien joueur de l’OM devienne une pièce maîtresse la saison prochaine. Sur la durée, son état de santé pourrait laisser perplexe chez la Vieille Dame, tout en sachant qu’il n’a pas marqué le moindre but cette saison.