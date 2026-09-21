PSG : la pique amusante de Marquinhos à son ami Lucas Moura

Le PSG a encore frappé au Vélodrome. Déjà buteur lors de la victoire parisienne à Marseille la saison dernière, Marquinhos a de nouveau trouvé le chemin des filets face à l’OM ce dimanche soir, offrant cette fois les trois points au PSG avec le but décisif à la 75e minute. Le capitaine parisien a reconnu le plaisir particulier de s’imposer dans l’antre marseillais. « C’est toujours un plaisir de gagner ici. Quand on vient ici et que l’on gagne le match, c’est trop bien, peu importe si c’est serré ou non. On a eu des matches plus faciles ici, aujourd’hui ça a été un bon match. On a aussi dû défendre, et même si leur équipe était avant-dernière avant ce match-là, c’est une bonne équipe qui nous a challengés sur le terrain. On a su surmonter nos difficultés pour l’emporter et c’est trop bien, je suis très heureux de gagner ici. Comme on le dit souvent, un Classique ça ne se joue pas, ça se gagne, peu importe que ce soit ici ou à la maison, et on est très heureux de remporter ce match-là. »

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Mais Marquinhos avait également une petite raison personnelle de savourer encore davantage cette soirée marseillaise. En inscrivant son 46e but sous le maillot du PSG, le Brésilien a égalé le total de son compatriote et ancien coéquipier Lucas Moura dans l’histoire du club. Une statistique qu’il n’a évidemment pas manqué de relever au moment de revenir sur son but, avec une petite pique adressée à son ami Lucas. « Mon but ? Je crois que j’égalise le nombre de buts de Lucas Moura au club, non ? 46 buts, c’est très bien ça ! On sait combien c’est difficile de marquer des buts, mais quand on en a l’opportunité et qu’on peut aider l’équipe à gagner, c’est toujours bien. Surtout ici, à Marseille. »