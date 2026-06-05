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Ligue 1

Kylian Mbappé révèle le joueur qui l’a le plus impressionné à Monaco

Par Hanif Ben Berkane - Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé s’est confié. Sur Sorare, l’attaquant du Real Madrid et le capitaine des Bleus a évoqué de nombreux sujets (le Real, les Bleus, son après carrière) mais l’ancien Parisien est également revenu sur ses débuts à Monaco. L’occasion pour lui de dévoiler l’identité du joueur le plus doué, à ses yeux, lors de son passage sur le Rocher.

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«C’était Bernardo Silva je pense parce qu’il avait cette qualité technique, cette vision du jeu, cette intelligence qui lui permettait d’avoir un temps d’avance. En plus, il était jeune donc il était brut, il s’est encore plus développé à City mais il était extraordinaire et il a failli être meilleur joueur de Ligue 1», a reconnu le joueur de 27 ans au sujet du Portugais.

Pub. le - MAJ le
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