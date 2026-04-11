PSG : un dernier obstacle joue sur la prolongation de Luis Enrique

Luis Enrique est heureux au PSG et le PSG est heureux avec Luis Enrique. Depuis son arrivée dans la capitale à l’été 2023, l’Asturien vit une période enchantée. C’est lui qui a réussi à ramener la première Ligue des Champions de l’histoire du club en mai dernier après une finale ébouriffante. Non seulement il gagne, mais en plus, il impose un style de jeu particulièrement séduisant qui ravit tout le monde, joueurs, dirigeants, supporters et même les observateurs.

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Après sa victoire 2-0 sur Liverpool en quart de finale aller de Ligue des Champions, le champion d’Europe en titre est bien parti pour se hisser pour la 3e année consécutive, une première dans l’histoire du club, dans le dernier carré. L’idylle entre le coach et la direction devrait encore se poursuivre quelque temps. Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027 et sa prolongation jusqu’en 2030 est plus que jamais dans les tuyaux, malgré l’intérêt du Barça.

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La famille de Luis Enrique a fait le tour de la question à Saint-Germain-en-Laye

Un accord définitif entre les deux parties se rapproche à grands pas. Une officialisation pourrait même intervenir rapidement, avant la fin de la saison selon les souhaits du club. Il reste tout de même un dernier détail à régler. Le technicien est particulièrement investi au PSG. Il passe un temps considérable au Campus de Poissy mais en retour, il exige que le bonheur de sa famille et son équilibre personnel soient comblés. Or d’après RMC Sport, Luis Enrique et sa femme commencent à trouver le temps long à Saint-Germain-en-Laye, où ils ont élu domicile à leur arrivée.

Malgré le charme de la sous-préfecture des Yvelines, ils souhaiteraient se rapprocher de Paris et pourraient déménager dans une commune comme Neuilly-sur-Seine, bien connue de certains salariés du club. C’est cet équilibre de vie qui est actuellement au cœur des dernières discussions avec le PSG, plus que la question financière. L’Espagnol sera de toute manière revalorisé et intégrerait le top 3 des entraîneurs les mieux payés en Europe. Avant toute chose, la direction est surtout très active pour l’aider à trouver un nouveau logement et rendre le quotidien de sa famille plus agréable.