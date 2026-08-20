Une star du Real Madrid ne voulait pas de Rodri

Mardi soir, Rodri a été présenté en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Le milieu de terrain espagnol a d’ailleurs été accueilli en véritable star du côté de la Catalogne, où on se frotte déjà les mains avec cet entrejeu très intéressant dont va pouvoir profiter Hansi Flick. Un gros coup sportif et médiatique aussi, puisque les Blaugranas l’ont arraché à l’ennemi juré, le Real Madrid.

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José Mourinho a d’ailleurs confirmé l’intérêt madrilène pour le MVP du dernier Mondial. Mais comme l’a expliqué le journaliste Quim Domenech sur le plateau de l’émission El Chiringuito de Jugones, Bernardo Silva n’était pas très favorable à l’arrivée de son ancien coéquipier de City. Les deux hommes ne s’entendaient pas vraiment et n’avaient pas une relation idéale, surtout sur leur fin d’aventure à Manchester.