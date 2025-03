Espagne : Raul Asencio écarté

Raul Asencio était appelé par Luis de la Fuente pour la première fois lors de cette trêve internationale, alors que l’Espagne va défier les Pays-Bas en quarts de finale de Ligue des Nations ce jeudi. Mais le Madrilène ne pourra pas débuter sous la tunique de la Roja ce soir en terres néerlandaises.

Comme l’explique AS, Luis de la Fuente ne l’a pas retenu pour le match. Il a ainsi dû laisser 3 joueurs en Espagne pour réduire son groupe à 23, et Raul Asencio en fait partie. Ferran Torres (Barça) et Yeremy Pino (Villarreal) sont les deux autres joueurs qui n’ont pas été gardés pour ce match.