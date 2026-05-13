Barcelone ridiculise Florentino Pérez après ses dérapages lunaires

Florentino Pérez a sans doute établi un nouveau record du monde de dérapages en une heure hier. Lors d’une conférence de presse exceptionnelle organisée au centre d’entraînement, le patron du Real Madrid a fait feu sur tout ce qui bougeait : les médias (et même certaines journalistes victimes de remarques sexistes), le Barça, l’arbitrage, ou encore l’entrepreneur Enrique Riquelme, qui brigue le poste de président du Real Madrid.

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En Espagne, et même un peu partout en Europe, Florentino Pérez prend cher depuis hier soir. Le quotidien madrilène AS décrit un Florentino Pérez «plus irrité et combatif que jamais», dépassé par les événements et incapable de contrôler une conférence de presse «qui lui a totalement échappé». Marca revient longuement sur les attaques personnelles répétées du président madrilène contre plusieurs journalistes présents dans la salle, mais aussi sur ses propos jugés méprisants et agressifs.

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Plus de 10 dérapages en une conférence de presse

Du côté de la Catalogne, le patron madrilène est tourné en ridicule. 8 des 10 premiers articles apparaissant en une du site Mundo Deportivo sont liés aux dérapages de Florentino Pérez. «Le président du Real Madrid a multiplié les déclarations controversées lors de sa conférence de presse la plus tendue. Il a une fois de plus fait sensation, mais pas seulement par le contenu de son intervention. Sa déclaration inattendue envers une journaliste n’était qu’un épisode de plus dans une conférence de presse qui, par son ton et son contenu, restera gravée dans la mémoire des supporters du Real Madrid», écrit le média barcelonais dans un ton ironique.

Dans un édito, la journaliste Anna Cordovilla ajoute : «Florentino Pérez s’est lâché lors d’une conférence de presse controversée, surréaliste et interminable, distillant une série de remarques mémorables, dont certaines, de par leur ton, étaient plus que douteuses. Il a sans doute fait une énorme gaffe. » L’autre journal catalan Sport publie un article intitulé "les moments les plus surréalistes de la conférence de presse de Perez", listant tous les dérapages du patron madrilène, estimés à un peu plus de 10. «Il est difficile de trouver les mots pour décrire la conférence de presse tenue par le président du Real Madrid», ajoute le média. De son côté, le FC Barcelone s’est fendu d’un communiqué hier soir, annonçant se réserver le droit d’engager des poursuites juridiques suite aux insinuations de Pérez.