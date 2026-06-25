Nantes : Mostafa Mohamed est porté disparu

Quatre ans après son arrivée à Nantes, Mostafa Mohamed n’a jamais été aussi proche d’un départ. L’attaquant égyptien, non retenu pour la CAN avec sa sélection, est absent en ce début de préparation. Comme l’indique *Ouest-France*, il pointe aux abonnés absents depuis la reprise de l’entraînement des Canaris, ce mercredi.

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Mostafa Mohamed serait même "injoignable" d’après le quotidien régional. Le nouvel entraîneur de Nantes, Michel Der Zakarian, devra attendre avant d’échanger avec son joueur, même s’il n’aurait a priori par forcément l’intention de compter sur lui pour l’opération remontée. La saison passée, l’attaquant de 28 ans avait inscrit 4 buts en 24 rencontres de L1. Il reste sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027.