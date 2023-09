Allemagne : ça se gâte avec Julian Nageslmann !

La suite après cette publicité

Hansi Flick renvoyé, la DFB (fédération allemande) lui cherche un remplaçant. Sans surprise, après le refus de Rudi Völler d’assumer le rôle de sélectionneur, tous les regards se sont portés vers l’entraîneur allemand le plus médiatisé et disponible sur le marché : Julian Nagelsmann. Viré par le Bayern Munich la saison passée, le jeune technicien est toujours sous contrat avec l’écurie bavaroise.

Mais le Bayern, qui pourrait prétendre à une indemnité de 10 M€ de la part de la DFB, a déjà fait savoir qu’il était prêt à libérer Nagelsmann de son contrat pour aider la sélection nationale à retrouver de sa superbe. Les Bavarois voudraient simplement que la fédération prenne à sa charge les frais liés à la résiliation du contrat. Sur le papier, Nagelsmann est donc le candidat idéal, même si nous vous relayions les doutes existant au sein de la DFB.

Le Bayern ne veut plus rien payer

Ce dernier n’a pas le profil d’un coach rassembleur (il s’est opposé à plusieurs cadres du Bayern) et certains à la fédération auraient pensé à d’autres noms tels que Jürgen Klinsmann ou Felix Magath. Et ce n’est pas terminé. S’il est favori, Nagelsmann est encore loin d’avoir signé son contrat. Car le Bayern ne veut pas être le dindon de la farce. Kicker révèle Nagelsmann hésite à dire oui à la DFB, car la différence salariale est trop importante entre ce qu’il touchait au Bayern (7 M€/an) et la proposition de sa fédération (4 M€/an).

En guise de compensation, son clan aurait envisagé de réclamer au Bayern une indemnité supplémentaire. Refus immédiat des Munichois. Les Bavarois ont accepté de libérer leur entraîneur et de ne pas réclamer d’indemnité de transfert à la fédération allemande. Ils estiment que c’est à la DFB de trouver toute seule un accord contractuel avec Nagelsmann. Hors de question de sortir des millions d’euros en plus. Ce qui peut se comprendre…