Red Star : le stade Bauer va être vendu

Propriété de la mairie de Saint-Ouen, le stade Bauer est l'un des stades les plus anciens de France. Inaugurée en 1909, l'enceinte francilienne doit subir prochainement des rénovations. L'inauguration des travaux est prévue pour 2024 et les Jeux Olympiques et portera la capacité du stade à 10 000 places.

Le Red Star vient d'annoncer l'officialisation de la signature d'une promesse de vente. Le groupe Réalités sera le nouveau propriétaire et va investir 150 millions d'euros pour ce projet. «Conformément aux étapes du projet de rénovation, la Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine et le groupe Réalités ont signé jeudi dernier la promesse de vente du Stade Bauer. Une étape importante qui aboutira à la vente officielle dont la date sera confirmée prochainement. Les réunions de travail sur le projet de rénovation se poursuivent en attendant le début des travaux qui doivent intervenir dès la fin de la saison sportive. Nous continuerons de vous tenir informés des avancées du projet», peut-on lire dans un communiqué.