Marcelo Bielsa au bord des larmes après le décès de Diego Maradona

La disparition de Diego Armando Maradona laisse de nombreux acteurs du football sans voix. Marcelo Bielsa, interrogé en conférence de presse ce jeudi du côté de Leeds, a bien voulu répondre aux questions à ce sujet. Mais là où el Loco est d'ordinaire disert, il a cette fois été très bref, l'émotion perceptible dans sa voix l'empêchant d'en dire davantage.

«Il restera le meilleur à jamais. Il était et restera une idole pour tous les Argentins. Qu’il ne soit plus là me procure une immense peine. La disparition d’une idole est un sentiment de fragilité pour nous tous», a expliqué le coach argentin des Peacocks.

💬 "He was for us and will continue to be an idol" Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg