Ces joueurs qui ont recalé l’Arabie saoudite

Karim Benzema, Seko Fofana, Malcom, Marcelo Brozovic, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Malcom, Sadio Mané, Neymar, Fabinho, Ruben Neves, et bien d’autres, sans parler de tous ceux qui vont encore débarquer, alors qu’il reste encore un mois de mercato en Arabie saoudite. Cet été, le championnat saoudien a connu une arrivée massive de stars dans ses 4 principaux clubs : Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr. Un exode saoudien qui inquiète logiquement les supporters et les dirigeants de clubs européens. Il faut dire que, soutenus par les fonds gouvernementaux, ces écuries peuvent couvrir d’or et d’avantages en tout genre les joueurs qu’ils ciblent, leur offrant des émoluments bien supérieurs à ce qu’ils touchent ou pourraient toucher même dans les meilleurs clubs européens. Pas uniquement pour des joueurs du calibre de Neymar ou de Cristiano Ronaldo, mais aussi pour des joueurs un peu moins importants sur le plan médiatique et avec un statut inférieur…

Des conditions alléchantes auxquelles il est difficile de dire non, forcément. Mais certains joueurs ont pourtant dit non aux appels de phare du championnat saoudien ces dernières semaines. Kylian Mbappé, pour commencer, qui a dit non alors que le PSG était prêt à le laisser filer en prêt à Al-Hilal. Même pour un an, le Bondynois a dit non. Et il est loin d’être le seul. Le dernier en date ? Rodrigo de Paul, le champion du monde 2022 de l’Atlético de Madrid. Al-Ahli lui a notamment offert un salaire de 15 millions d’euros annuels, lui qui ne touche "que" 3,5 millions d’euros par an à Madrid. Il a cependant dit non au club arabe, après avoir discuté avec Diego Simeone mais aussi son sélectionneur Lionel Scaloni, comme l’explique Relevo. Plus tôt, ce même club avait tenté d’attirer son coéquipier en club Marcos Llorente, là aussi sans succès. De même pour Alvaro Morata. Antoine Griezmann a, lui aussi, reçu des propositions. S’il a refusé pour cet été, souhaitant rester chez les Colchoneros, il n’a pas fermé la porte pour l’avenir.

Ils sont nombreux à avoir dit non

« En fonction du niveau de chacun et au-delà des projets sportifs, un joueur a une carrière de 12 ou 13 ans si tout se passe bien, parce qu’à 35 ans le football se termine. Il faut se demander s’il faut accepter ces offres si ça nous arrive un jour. En ce moment, je profite de là où je suis mais les offres d’Arabie saoudite sont très très importantes et peuvent déterminer la vie de votre famille », avait lancé l’international tricolore il y a quelques jours seulement. Le portier de la Roja et de l’Athletic Unai Simon fait aussi partie de ces joueurs qui ont dit non pour rester dans leur club, lui qui était convoité par Al-Hilal. Il faut dire qu’avec l’Euro 2024 dans le viseur, certains joueurs savent qu’un départ dans un championnat qui reste encore loin du niveau des meilleures ligues européennes peut leur porter préjudice en sélection…

Parmi les véritables stars qui ont dit non aux Saoudiens, il y a Luka Modric, qui a fait le choix de rester un an de plus à Madrid. Lionel Messi, forcément, qui a priorisé la MLS à la Saudi League. De même pour ses coéquipiers Jordi Alba et Sergio Busquets. Sergio Ramos, encore libre de tout contrat, a aussi écarté d’un revers de la main les propositions du pays du Golfe, souhaitant rester en Europe et disputer des compétitions continentales. D’où sa future arrivée à Besiktas, comme indiqué par nos soins. Bernardo Silva avait aussi de sérieuses touches en Arabie saoudite, mais il a finalement fait le choix de prolonger à Manchester City, à défaut d’avoir pu rejoindre le FC Barcelone comme il le souhaitait. Les Catalans ont vendu Kessié à Al-Ahli dans une opération qui les arrangeait bien financièrement, mais auraient aussi pu perdre du lourd… Robert Lewandowski a par exemple dit non : « je ne pense pas à l’intérêt saoudien… parce qu’il n’y a rien à penser. J’ai d’autres priorités. Je regarde et vois ce qui se passe en Arabie Saoudite, mais ça ne me concerne pas ». Sergi Roberto a aussi refusé une proposition plus qu’intéressante d’Arabie saoudite, et le Barça était d’accord pour le laisser filer explique Sport. Mais le joueur n’a même pas vraiment écouté cette offre, préférant rester à Barcelone. Enfin, İlkay Gündoğan a rejoint la Catalogne cet été alors qu’il avait des propositions bien plus juteuses en Arabie saoudite. En France, Alexandre Lacazette a aussi recalé les Saoudiens en début de mercato, et ce alors que ces derniers avaient organisé une réunion pour essayer de le convaincre. Il a préféré continuer l’aventure à l’OL. Comme révélé par nos soins, le portier du Stade Rennais Steve Mandanda avait aussi dit non à la Saudi Pro League. Clairement, l’Arabie saoudite ne séduit pas (encore ?) tout le monde…