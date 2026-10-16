OM : Jean-Pierre Papin vide son sac et dézingue Ali Zarrak à toute berzingue

Nommé coach de la réserve de l’OM en 2023, avec qui il avait terminé 3e puis 4e de National 3, Jean-Pierre Papin avait finalement pris la décision de quitter le club deux ans plus tard. À l’époque, le Ballon d’Or 1991 avait déploré des tensions en interne et une fin de parcours amère, bien loin de ses espérances. S’il avait nourri des envies de découvrir le très haut niveau en tant qu’entraîneur (il aurait pu rejoindre Martigues en décembre 2024), de l’eau a coulé sous les ponts depuis.

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Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’ancien attaquant de l’AC Milan et du Bayern Munich a révélé que cet épisode lui avait fait prendre du recul sur l’essentiel. Aujourd’hui, il n’ambitionne plus de rejouer un rôle dans le monde du football : «non, aucun espoir et surtout, aucune envie. Je pense que c’est l’heure, pour moi, de profiter pleinement de ma famille et de mes petits-enfants. J’ai un certain âge (62 ans), il y a des choses qui sont devenues plus importantes au fur et à mesure des années. Ça a été le cas par rapport à Emily (sa deuxième fille atteinte d’autisme) et aujourd’hui, cette partie-là est devenue plus importante que l’autre», explique-t-il.

Il dénonce des faits de «harcèlement moral»

Plus d’un an après sa fin d’aventure avec l’OM, marquée par son clash avec Ali Zarrak, Papin n’a pas épargné son ex-collaborateur. Il dénonce notamment un "harcèlement moral", qu’il aurait ainsi vécu pendant un an et demi au club. «Une enquête d’un cabinet extérieur aurait été menée, mais n’aurait jamais abouti. Ce monsieur décide de tout. Qui doit jouer, ou pas, qui punir, ou pas. Il ne comprend rien au football, mais il a ses prérogatives. J’ai alerté dix fois Pablo (Longoria), il m’a promis dix fois de s’en occuper, rien n’a changé. Il sapait complètement mon autorité.» Il décrit son arrivée comme «le début de la catastrophe.»

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Interrogé sur les libertés qui lui étaient octroyées, comme l’utilisation du jacuzzi des pros ou la présence de ses chiens dans le car de l’équipe, Jean-Pierre Papin a dénoncé des mensonges. Pour lui, tout a été orchestré pour le salir, et l’arrivée impromptue de deux motards casqués devant chez lui aura été la goutte de trop : «ils m’ont gentiment dit de quitter rapidement le club, exactement au moment où les tensions en interne étaient fortes. Je ne pouvais pas rester, surtout quand tu vois ce qui se passe dans la société, la violence…»