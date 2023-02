Le Barça doit verser un bonus au Bayern pour Lewandowski

La suite après cette publicité

Une élimination qui coûte cher. En plus d’avoir été sorti dès les barrages de la Ligue Europa hier par Manchester United, et donc d’être privé de l’argent d’une qualification pour le tour suivant, le FC Barcelone va devoir verser un bonus au Bayern dans le cadre du transfert de Robert Lewandowski (34 ans).

Buteur hier à Old Trafford sur penalty, l’attaquant polonais a déjà inscrit son 25e but de la saison toutes compétitions confondues sous la tunique blaugrana. Cette barre déclenche le versement d’un chèque de 1,25 M€ du Barça à son homologue bavarois, rappelle AS. Et ça sera le cas chaque saison, dès que Lewandowski atteint les 25 réalisations.

À lire

Affaire Negreira : de nouveaux témoignages accablants sont sortis