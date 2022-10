Le PSG entre en piste pour İlkay Gündoğan !

La suite après cette publicité

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler... Le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1 avant d'affronter Troyes ce samedi, n'a pas chômé au cours du dernier mercato estival pour renforcer son entrejeu. Pourtant, à en croire les récentes informations de Relevo, le club de la capitale ne semble guère rassasié dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, les dirigeants du champion de France en titre aurait ciblé un nouveau nom, et non des moindres. Selon le média espagnol, le profil d'Ilkay Gündogan plaît, en effet, au PSG.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Skyblues, le milieu de terrain international allemand (62 sélections, 16 buts) négocie actuellement une prolongation avec Manchester City. Déterminée à conserver sa star de 32 ans, la formation dirigée par Pep Guardiola discute, en ce sens, pour étendre le bail de celui qui a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. A ce titre, les discussions entre les différentes parties pourraient même prochainement aboutir à un accord mais si celui-ci n'intervenait pas, plusieurs candidats sont prêts à jouer les trouble-fêtes.

Le profil d'Ilkay Gündogan plaît à Luis Campos !

Dès lors, Luis Campos, le responsable du recrutement au sein du club francilien, s’active en coulisse pour mettre la main sur l'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund. Séduit par son profil, le Portugais devra malgré tout se défaire d'une épaisse concurrence. En effet, si ces différents courtisans apparaissent davantage comme un moyen de pression afin d'accélérer les pourparlers en cours pour une prolongation, le Bayern Munich reste à l'affût selon Sky Germany. De plus, un intérêt est également évoqué du côté de la Juventus.

Une chose est sûre, si les négociations venaient à se tendre entre les dirigeants mancuniens et İlkay Gündoğan, le PSG ne se priverait pas pour s'engouffrer. Interrogé sur son avenir en mars dernier, dans un entretien pour Kicker, le milieu allemand assurait, de son côté, être pleinement épanoui du côté de l'Etihad Stadium. «Je suis très heureux à Manchester City, en ce qui concerne le football, il n'y a pas d'endroit plus attrayant en ce moment. Je peux imaginer y rester au-delà de 2023. Une prolongation ? Il n'y a pas de discussions concrètes, mais nous avons une bonne relation. Je suis toujours patient. Rien ne presse». Depuis, les choses ont quelque peu évolué et la donne pourrait bien s'inverser. Le PSG se tient, en tout cas, prêt.