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Drame en plein match : le joueur de Tenerife Jesus de Miguel est décédé

Le CD Tenerife a annoncé ce mardi le décès de Jesús de Miguel, victime d’un arrêt cardiorespiratoire après un violent choc lors de la rencontre face à Andorra. Malgré l’intervention rapide des secours et son transfert à l’hôpital, l’état du joueur de 30 ans s’est tragiquement détérioré dans la nuit.

Par Samuel Zemour
2 min.
Stade de Tenerife @Maxppp

Le football est en deuil. Le CD Tenerife a annoncé ce mardi 3 novembre 2026 le décès de Jesús de Miguel, à l’âge de 30 ans. Le joueur avait été victime d’un terrible accident lors de la rencontre face à Andorre, disputée la veille. Dans un communiqué particulièrement poignant, le club canarien a fait part de son immense tristesse et adressé ses pensées à la famille et aux proches du joueur. «Le cœur brisé, la gorge serrée et nous sommes incapables de croire que cela soit vrai, le CD Tenerife a le regret d’annoncer le décès tragique, ce mardi 3 novembre 2026 à 8 h, de Jesús de Miguel Alameda», est-il indiqué.

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Les images du drame avaient profondément choqué les spectateurs présents au stade comme les téléspectateurs. En toute fin de rencontre, Jesús Owono, le gardien d’Andorre, était sorti de sa surface pour dégager un ballon avant de percuter violemment Jesús de Miguel. Le choc, particulièrement brutal au niveau du visage, avait immédiatement suscité l’inquiétude des joueurs des deux équipes. Le portier avait été expulsé sur le coup, tandis que la rencontre avait été définitivement interrompue.

Un choc glaçant avec le gardien d’Andorre

Âgé de 30 ans, l’attaquant de Tenerife avait alors perdu connaissance sur la pelouse et été victime d’un arrêt cardiorespiratoire. Rapidement pris en charge par les secours, il avait été réanimé avant d’être évacué en ambulance vers l’hôpital. Si son état avait d’abord été annoncé comme stable, la situation s’était ensuite gravement détériorée dans la nuit. Le club avait notamment fait état d’une aggravation de son état neurologique avant d’annoncer son décès quelques heures plus tard.

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CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.

No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.

La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.

🖤 DEP
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Dans son communiqué, le CD Tenerife a ajouté : «aucun mot ne peut apporter de réconfort ; rien ne peut atténuer ce sentiment de profonde tristesse. Nous sommes aux côtés de sa famille dévastée, de ses proches, ainsi que de tous les supporters de Tenerife qui pleurent aujourd’hui cette cruelle issue. La famille de Jesús de Miguel remercie chaleureusement pour chacune des marques de soutien reçues et demande, du fond du cœur, que sa vie privée soit respectée au plus haut point en ces moments terribles».

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