Ligue 1
L’OM réalise son pire début de saison depuis quinze ans !
1 min.
@Maxppp
En clôture de la 5e journée de Ligue 1, l’OM a chuté face au PSG (1-2) malgré une prestation collective honorable. Oui mais voilà, le club phocéen a surtout enchaîné une 4e défaite de rang en championnat et se retrouve même relégable avant la trêve internationale…
La suite après cette publicité
A noter d’ailleurs que l’OM, avant-dernier, n’avait plus été relégable à un stade aussi avancé d’une saison depuis la saison 2011-2012 (20e et 3 points après 6 matches - 10e en fin d’exercice). C’est aussi la première fois de son histoire que l’OM compte quatre défaites après cinq journées.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer