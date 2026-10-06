PSG : les changements fous prévus pour le Parc des Princes

Toujours au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. Voulant se doter d’un nouveau stade, le club francilien pourrait également rester au Parc des Princes si des travaux conséquents sont réalisés. Alors qu’une décision est attendue dans les prochaines semaines, de nombreuses réunions se succèdent comme le rapporte Le Parisien.

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Ainsi, le projet pour que le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes nécessite que le club en devienne le propriétaire et qu’une rénovation ait lieu. Le stade serait étendu de 48 000 à 70 000 places. Il faudra que le périphérique soit en partie couvert avec une grande esplanade végétalisée autour du stade. Un musée du Paris Saint-Germain, des commerces, un dojo et des terrains de padel sont dans les petits papiers. Les sites de Massy et Poissy restent également en course.