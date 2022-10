Serie A : Bologne maîtrise Lecce et s'éloigne de la zone rouge

Suite de la 11e journée de Serie A avec un duel de bas de tableau entre Bologne, 17e avant la rencontre, et Lecce, juste devant au classement avec un point en plus. Les Rossoblu s'éloignent de la zone rouge grâce à leur victoire maîtrisée face aux coéquipiers de Samuel Umtiti, sur le banc au coup d'envoi (2-0).

La suite après cette publicité

Le serial buteur bolognais Marko Arnautovic débloquait la marque sur penalty (1-0, 13e), pour inscrire son 7e but de la saison en championnat et prendre seul provisoirement la tête du classement des buteurs. Lewis Ferguson doublait la mise après l'heure (2-0, 35e) pour offrir à Bologne sa deuxième victoire de la saison en Serie A et ainsi gagner 4 rangs au classement et prendre 5 unités provisoires sur le premier relégable, Lecce perd une place et n'a plus de 3 points d'avance sur l'Hellas Vérone (18e).