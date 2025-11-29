PL : Manchester City s’en sort contre Leeds, Sunderland renverse Bournemouth

Après deux revers de suite, en championnat contre Newcastle (2-1) puis face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (0-2), Manchester City a renoué avec la victoire. Opposés à Leeds lors de la treizième journée de Premier League, les joueurs de Pep Guardiola l’ont emporté avec beaucoup de difficultés (3-2), grâce à un grand Phil Foden. Les Cityzens n’auraient pas pu mieux démarrer qu’avec ce but de Phil Foden dès la 59e seconde. À la suite d’un bel une-deux avec Bernardo Silva, Matheus Nunes s’est engouffré dans la surface et a centré vers l’Anglais, qui a conclu du pied droit sans contrôler. Un mouvement qui s’est répété pendant 45 minutes, avec le milieu portugais et Nico O’Reilly régulièrement mis à contribution offensivement. C’est d’ailleurs de cette manière que le jeune international anglais aurait pu s’offrir sa troisième passe décisive en championnat, mais James Justin a contré avec son corps. Très impliqué, Phil Foden a également été à l’origine du deuxième but de son équipe, en tirant un corner vers la tête d’O’Reilly. Celui-ci a raté sa tête, mais Josko Gvardiol a fini le travail à bout portant. Une maîtrise qui n’a pas empêché Manchester City de trembler au retour des vestiaires. À la suite d’une erreur de relance de Matheus Nunes, Dominic Calvert-Lewin s’est retrouvé idéalement placé dans la surface et a trompé Gianluigi Donnarumma du pied gauche. Comment se saborder en vingt minutes ? Réponse par Manchester City. Après la boulette de l’ancien du Sporting, ce fut au tour de Gvardiol d’offrir un penalty à Leeds, en fauchant Calvert-Lewin dans la surface. Felix Nmecha, pur produit de l’académie des Cityzens, a converti sa tentative en deux temps : le portier italien a plongé du bon côté pour stopper la balle, mais le ballon est revenu dans les pieds de l’Allemand, qui a fini dans le but vide. Meilleur joueur côté Manchester City, ça ne pouvait être que Phil Foden à donner la victoire à son équipe. Le numéro 47, servi par Rayan Cherki, a libéré l’Etihad Stadium à l’entrée du temps additionnel avec une frappe du gauche, au milieu d’une forêt de jambes adverses. Les Sky Blues mettent la pression sur Arsenal avant leur déplacement à Chelsea ce dimanche.

Dans les autres confrontations de ce multiplex de 16h, Bournemouth et Sunderland ont offert un véritable spectacle au Stadium of Light, avec un résultat final à l’avantage de l’équipe révélation de Premier League (3-2). Dans un match où les Français se sont illustrés, c’est Éli Junior Kroupi qui a ouvert le score (7e), après une première tentative ratée d’Evanilson. Tyler Adams a ensuite creusé l’écart pour les Cherries d’un magnifique lob depuis les 40 mètres (15e), avant qu’Enzo Le Fée ne remette les siens dans le match sur penalty (30e). Les Black Cats ont complété leur remontée après la pause, grâce à des buts de Bertrand Traoré (46e) et Brian Brobbey (69e). Avec ce résultat, Sunderland grimpe à la quatrième place avec 22 points, tandis que son adversaire pointe au neuvième rang avec 19 points, enchaînant un quatrième match sans victoire en Premier League. Les troupes de Régis Le Bris confirment ainsi leur impressionnant début de saison. Enfin, Brentford a validé un succès précieux à domicile contre le promu Burnley (3-1). Malgré un très bon Mikkel Damsgaard, les Bees n’ont pas réussi à ouvrir le score en première période. Ils se sont rattrapés lors du second acte en inscrivant trois : un doublé d’Igor Thiago (81e, 86e), le premier sur penalty, et une frappe clinique de Dango Ouattara (90e+2). Burnley a tout de même cru pouvoir accrocher un point en égalisant par Zian Flemming, également sur penalty (85e). Même depuis le départ de Thomas Frank, Brentford (8e) continue d’être une valeur sûre du championnat anglais. Burnley, lui, reste dans la zone rouge.