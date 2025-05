OM : De Zerbi ne regardera pas PSG-Inter Milan

Les supporters marseillais redoutent un sacre du PSG en Ligue des Champions. Le soir du match, il y aura ceux qui vont regarder en souhaitant la victoire de l’Inter et ceux qui vont royalement ignorer la rencontre. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a choisi son camp. Interrogé en conférence de presse sur la finale de la Ligue des Champions, l’Italien a botté en touche. « Je regarderai un film sur Netflix », a-t-il ainsi lancé. On n’est pas obligé de le croire.

Avant lui, Mason Greenwood s’était montré plus loquace sur le même sujet. « On a vu certains des matchs du PSG, c’est une des meilleures équipes. Mais on se concentre sur nous-mêmes. Peu importe qui remporte la finale », a-t-il assuré. Peu importe ? Pas sûr pour le peuple phocéen.