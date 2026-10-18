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Serie A

L’Inter Milan bientôt racheté par le Qatar ?

Par Kevin Massampu
1 min.
Thuram @Maxppp

L’Inter pourrait bientôt accueillir un nouvel investisseur. Selon le Corriere della Sera, un fonds qatari a manifesté son intérêt auprès d’Oaktree, actuel propriétaire du club italien, pour acquérir une participation minoritaire. Le nom qui circule le plus celui d’Al Mirqab, un family office basé à Doha qui gère la fortune du cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien Premier ministre du Qatar. Les échanges en sont pour l’instant au stade verbal. Cette possible opération intervient alors que l’Inter et l’AC Milan doivent dévoiler la façade de leur futur stade d’ici fin octobre. 

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Le cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (67 ans) a réalisé plusieurs investissements immobiliers importants en Italie. En avril, Al Mirqab a notamment racheté 80% de l’immeuble situé au 8, via Monte Napoleone, à Milan, auprès du groupe français Kering, pour 1,1 milliard d’euros. Quelques mois plus tard, il a obtenu l’ancienne propriété de Silvio Berlusconi contre environ 350 millions d’euros. Un potentiel investissement dans l’Inter pourrait ainsi s’inscrire dans la continuité de ses opérations en Italie. Le club milanais a clôturé la saison 2025-2026 avec 518 millions d’euros de chiffre d’affaires et un bénéfice de 22,7 millions d’euros. Selon Forbes, la valorisation du champion d’iTalie en titre atteint environ 1,5 milliard d’euros, dette comprise, tandis que Football Benchmark l’estime à 2,1 milliards d’euros.

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