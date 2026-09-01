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Lucas Stassin arrive au Séville FC

Par Max Franco Sanchez
1 min.
@Maxppp

Après avoir enrôlé Félix Correia plus tôt dans la soirée, le Séville FC a encore pioché en France pour son attaque. Les Andalous viennent ainsi d’officialiser l’arrivée de l’attaquant belge Lucas Stassin (21 ans), qui débarque de l’ASSE dans le cadre d’un prêt.

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« Le Sevilla FC et l’AS Saint-Étienne ont conclu un accord pour le prêt, avec option d’achat, de Lucas Frédéric Stassin », a indiqué l’écurie sévillane. Lucas Stassin va donc découvrir un nouveau championnat !

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