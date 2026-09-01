Liga
Lucas Stassin arrive au Séville FC
1 min.
@Maxppp
Après avoir enrôlé Félix Correia plus tôt dans la soirée, le Séville FC a encore pioché en France pour son attaque. Les Andalous viennent ainsi d’officialiser l’arrivée de l’attaquant belge Lucas Stassin (21 ans), qui débarque de l’ASSE dans le cadre d’un prêt.
La suite après cette publicité
🤝 Lucas Stassin, refuerzo para la delantera sevillista.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2026
¡Bienvenido a Sevilla, Lucas! 🙌
👉 https://t.co/tjgxbs9Noa pic.twitter.com/jdGdM20rub
« Le Sevilla FC et l’AS Saint-Étienne ont conclu un accord pour le prêt, avec option d’achat, de Lucas Frédéric Stassin », a indiqué l’écurie sévillane. Lucas Stassin va donc découvrir un nouveau championnat !
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer