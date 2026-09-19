Le match OL-Rennes arrêté temporairement pour une banderole et des chants insultants

Ce samedi, l’OL reçoit Rennes pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Un match important pour les Gones face à un adversaire direct pour les places européennes. Et après une première période parfaite avec un doublé d’Ernest Nuamah pour mettre les Lyonnais à l’abri, le match a basculé peu avant la mi-temps. En effet, la rencontre a été temporairement interrompue en raison d’une banderole déployée en tribune contre l’ASSE a priori.

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Cette dernière a incité le speaker à diffuser un message de prévention sur les écrans géants du stade. Face à l’incompréhension et aux chants insultants qui descendent des travées, le capitaine lyonnais Corentin Tolisso est directement allé échanger avec les supporters du Virage Nord pour tenter d’apaiser la situation et permettre la reprise du jeu. Finalement, après plusieurs minutes d’incertitude, le délégué a décidé de renvoyer les joueurs dans les vestiaires. Une interruption de cinq minutes est estimée alors que les dirigeants lyonnais se sont rendus sur la pelouse pour éclaircir la situation avec les délégués.