Chelsea : un prétendant de plus pour Antonio Rüdiger

Une grande vague de prolongation s’annonce du côté de Chelsea. Les Blues veulent prolonger N’Golo Kanté et Jorginho, tous les deux en fin de contrat en juin 2023, et également Mason Mount. Mais les deux dossiers les plus pressants sont ceux d’Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, tous les deux libre en juin 2022.

Si les négociations avec le Danois sont en bonne voie, celles avec l’Allemand traînent un peu. Bild indique d’ailleurs que le Bayern Munich s’intéresse à la situation du défenseur, d’après l’agent de ce dernier, mais la priorité du joueur est de rester à Chelsea. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid seraient également sur ce dossier.

TRUE ✅ @FCBayern contacted Sahr Senesie, Agent and Brother, of @ToniRuediger. The Club is interested in the german defender. But: the tendency is a new contract at @ChelseaFC #EnglischeWoche @BILD_Sport @ValentinaMaceri pic.twitter.com/HTtzZNC26F