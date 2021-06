Euro : l'UEFA ouvre une enquête sur de «potentiels incidents discriminatoires» en Hongrie

Alors que la Hongrie a tenu tête à la France samedi dans le cadre de la 2ème journée des poules de l'Euro 2020 (1-1), certains supporters hongrois présents dans le virage des ultras se seraient signalés par des cris de singe, notamment lorsque Paul Pogba et N'Golo Kanté avaient le ballon, dans les travées de la Puskas Arena. Si de tels faits étaient inaudibles à la télévision, ce sont des photographes au bord de la pelouse qui ont vraisemblablement rapporté ces incidents. L'UEFA n'est pas restée les bras croisés. L'instance dirigeante du football européen, organisatrice de l'Euro 2020, a officiellement ouvert une enquête ce dimanche à propos de ces potentiels cris racistes mais aussi sur une banderole homophobe déployée lors de Hongrie-Portugal (0-3), d'après les informations de l'AFP.

« Conformément à l'article 31(4) du Règlement disciplinaire de l'UEFA, un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA a été nommé pour mener une enquête disciplinaire concernant d'éventuels incidents discriminatoires survenus au Puskás Aréna, à Budapest, lors des matches de la phase de groupes du Championnat d'Europe 2020 entre les équipes nationales de Hongrie et du Portugal le 15 juin 2021 et entre les équipes nationales de Hongrie et de France ont joué le 19 juin 2021. Des informations à ce sujet seront disponibles en temps voulu », indique le communiqué de l'UEFA, qui prend très au sérieux ces sujets sensibles encore trop fréquents dans le monde du football.