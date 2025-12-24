La Juventus a choisi son prochain directeur sportif

La Juventus pourrait bientôt finaliser son organigramme avec la nomination de son nouveau directeur sportif, un poste resté vacant jusqu’ici. Le choix de Damien Comolli se porte sur Marco Ottolini, récemment libéré de ses fonctions au Genoa à la fin du mois d’octobre. Un profil déjà bien connu à Turin, puisqu’Ottolini a longtemps été associé à la Juve ces derniers mois, notamment pour un rôle de directeur technique avant la nomination de François Modesto. Cette fois, il arriverait pour occuper pleinement la fonction de directeur sportif, avec une attention particulière portée au scouting et à la construction de l’effectif, en étroite collaboration avec Modesto et sous la supervision directe de Comolli.

Ce retour à la Juventus s’inscrirait dans la continuité d’un parcours apprécié en interne. Ottolini a déjà travaillé au sein du club bianconero entre 2018 et 2022, d’abord comme recruteur international, puis comme responsable des joueurs prêtés, un rôle clé dans le suivi des talents évoluant hors d’Italie. Après cette expérience, il a rejoint le Genoa, où il a contribué à la montée en Serie A dès sa première saison, avant d’assurer le maintien du club dans l’élite. Une trajectoire jugée positive, qui renforce la confiance de la direction turinoise à l’idée de confier à Ottolini un rôle central dans le nouveau projet sportif de la Juventus.