Chelsea - Dinamo Zagreb : les compositions officielles

C'est la dernière ligne droite ! Chelsea (1er, 10pts) reçoit sur sa pelouse de Stamford Bridge le Dinamo Zagreb (4e, 4pts) ce mercredi, pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. L'équation est simple dans ce groupe E. Grâce à leur victoire contre Salzbourg la semaine dernière (1-2), les Blues ont assuré leur première place puisqu'ils comptent trois points d'avance sur l'AC Milan avec une meilleure différence particulière (3-0 et 2-0). En face, le club croate est bon dernier et ne peut plus doubler les Lombards (2e, 7pts), qui comptent une meilleure différence particulière (3-1 et 4-0). Seul enjeu pour le Dinamo, s'imposer pendant que Salzbourg s'incline à Milan afin d'accrocher la troisième place synonyme de Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Pour cette partie, qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h, Chelsea évoluera en 3-4-1-2 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Devant lui, Trevoh Chalobah, Cesar Azpilicueta et Kalidou Koulibaly formeront la défense. Raheem Sterling et Ben Chilwell assureront les rôles de pistons. Jorginho et Denis Zakaria sont associés au milieu dans un rôle de double pivot. Enfin, Kai Havertz accompagne Mason Mount et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. Le Dinamo Zagreb de son côté se présente avec un 3-5-2, avec Sadegh Moharami et Robert Ljubicic dans les couloirs. Luka Ivanusec, Josep Misic et Arijan Ademi sont dans l'entrejeu, alors que Mislav Orsic et Bruno Petkovic débutent la rencontre devant.

Les compositions officielles

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly - Sterling, Jorginho, Zakaria, Chilwell - Mount, Havertz - Aubameyang

Dinamo Zagreb : Livakovic - Ristovski, Sutalo, Peric - Moharami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic - Petkovic, Orsic

Pour cette 6ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.