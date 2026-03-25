EdF : Mbappé veut se mettre au service de Dembélé

Kylian Mbappé a lâché ses vérités. Présent en conférence de presse ce mercredi soir avant le choc contre le Brésil, l’attaquant français s’est exprimé avec franchise et lucidité. L’ancien joueur du PSG en a notamment profité pour évoquer la situation de son grand ami et coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé : « c’est extraordinaire d’avoir un Dembélé dans l’équipe. Il apporte tellement, on a eu la malchance qu’il ne joue pas beaucoup avec nous ces derniers temps. »

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Conscient des qualités du Ballon d’Or 2025, le natif de Bondy a également expliqué : « mais c’est bien car on a la conviction qu’il sera important pour nous. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions car s’il est aussi performant, on aura beaucoup de chances de gagner. » Le message est passé, et l’intéressé appréciera.