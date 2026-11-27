Après la présidente bulgare Iliana Iotova, c’est au tour d’Emmanuel Macron de réagir aux violents incidents survenus jeudi soir au stade Vélodrome, en marge de la rencontre de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia. Pour rappel, onze supporters bulgares ont été blessés, dont cinq hospitalisés, à la suite d’affrontements avec des supporters marseillais peu avant le coup d’envoi. Une affaire qui a rapidement pris une tournure diplomatique, le ministère bulgare des Affaires étrangères ayant notamment annoncé l’envoi d’une note diplomatique à la France pour réclamer une enquête approfondie.

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Jeudi soir, en marge d’un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron s’est entretenu avec le Premier ministre bulgare, Roumen Radev. Selon l’Élysée, le président de la République a condamné « avec la plus grande fermeté les actes de violence visant des supporters bulgares », estimant que ces violences « n’ont pas leur place dans le sport ni dans l’espace public ». Le chef de l’État français a également assuré son interlocuteur bulgare « que ces actes ne resteraient pas impunis ». Une prise de parole qui intervient alors que l’OM s’expose également à des sanctions de la part de l’UEFA.