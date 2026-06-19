Premier League
Chelsea : la piste Ethan Nwaneri démentie
@Maxppp
Cet été, Chelsea compte offrir des renforts à Xabi Alonso, qui a déjà perdu Marc Cucurella et qui pourrait perdre Enzo Fernandez. Dans le sens des arrivées, Maxence Lacroix (Crystal Palace) est apprécié selon le Daily Mail. Le média anglais a, en revanche, démenti une piste.
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Contrairement à ce qui a pu paraître, les pensionnaires de Stamford Bridge ne s’intéressent pas à Ethan Nwaneri (19 ans). Prêté à l’OM la saison dernière, l’Anglais n’entre pas dans les plans d’Arsenal, qui aimerait le vendre. Mais ce ne sera pas à Chelsea, qui n’est pas sur le coup.
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