Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Chelsea : la piste Ethan Nwaneri démentie

Par Dahbia Hattabi
Nwaneri et Odegaard @Maxppp

Cet été, Chelsea compte offrir des renforts à Xabi Alonso, qui a déjà perdu Marc Cucurella et qui pourrait perdre Enzo Fernandez. Dans le sens des arrivées, Maxence Lacroix (Crystal Palace) est apprécié selon le Daily Mail. Le média anglais a, en revanche, démenti une piste.

La suite après cette publicité

Contrairement à ce qui a pu paraître, les pensionnaires de Stamford Bridge ne s’intéressent pas à Ethan Nwaneri (19 ans). Prêté à l’OM la saison dernière, l’Anglais n’entre pas dans les plans d’Arsenal, qui aimerait le vendre. Mais ce ne sera pas à Chelsea, qui n’est pas sur le coup.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Arsenal
Ethan Nwaneri

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Arsenal Logo Arsenal FC
Ethan Nwaneri Ethan Nwaneri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier