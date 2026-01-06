Des supporters de l’OM assisteront au Trophée des Champions

Dans un contexte très particulier, le PSG et l’OM s’apprêtent à croiser le fer, jeudi soir, du côté de Koweït City pour le Trophée des champions. Une affiche délocalisée qui ne manque pas de faire réagir les fans. Ces dernières heures, nous vous indiquions à ce titre que le club de la capitale avait décidé d’annuler son pack à 800 euros tout compris qu’il proposait à ses supporters pour faire le déplacement.

Si les 60.000 places du stade Jaber Al-Ahmad International ne devraient donc pas être occupées, plusieurs fans de l’OM - une centaine - devraient, toutefois, bien assister à ce Classique. En effet, les «Olympiens de Dubaï», l’un des trente fans clubs officiels du club marseillais, ont bien prévu de se rendre sur place pour soutenir les hommes de Roberto De Zerbi.