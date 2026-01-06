Menu Rechercher
Commenter 8
Trophée des Champions

Des supporters de l’OM assisteront au Trophée des Champions

Par Josué Cassé
1 min.
Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM contre l'Ajax @Maxppp
PSG Marseille

Dans un contexte très particulier, le PSG et l’OM s’apprêtent à croiser le fer, jeudi soir, du côté de Koweït City pour le Trophée des champions. Une affiche délocalisée qui ne manque pas de faire réagir les fans. Ces dernières heures, nous vous indiquions à ce titre que le club de la capitale avait décidé d’annuler son pack à 800 euros tout compris qu’il proposait à ses supporters pour faire le déplacement.

La suite après cette publicité

Si les 60.000 places du stade Jaber Al-Ahmad International ne devraient donc pas être occupées, plusieurs fans de l’OM - une centaine - devraient, toutefois, bien assister à ce Classique. En effet, les «Olympiens de Dubaï», l’un des trente fans clubs officiels du club marseillais, ont bien prévu de se rendre sur place pour soutenir les hommes de Roberto De Zerbi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier