LdC : Carlo Ancelotti envoie un message à Man City

Deux salles, deux ambiances. Alors que du côté de Manchester City on est blasé à l’idée de recroiser à nouveau le Real Madrid, les Merengues, eux, se sont satisfaits de ce tirage au sort. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a été invité à s’exprimer au sujet de ce choc cinq étoiles. «Nous n’avons pas mal au ventre. Ce n’est pas une revanche, c’est un 1/4 de finale», a avoué le Mister avant d’en dire plus sur le sujet.

La suite après cette publicité

«City est peut-être le meilleur d’Europe en ce moment (…) Tout le monde désigne City comme le favori. Ils ont gagné l’année dernière. C’est un match difficile, mais nous avons la confiance nécessaire pour bien faire. Jouer le match retour à Manchester n’a pas d’importance pour nous. Les 1/4 de finale sont compliqués dans toute l’histoire de la Ligue des Champions. Pour nous et pour eux. L’idée quand on commence la Ligue des Champions, c’est de gagner la compétition. Si on veut gagner, il faut battre les meilleurs. Il se pourrait que ce soit le meilleur.» Puis, quand on lui a demandé si le Real Madrid était plus inquiet que City, il a répondu : «je ne sais pas (rires) ! L’optimisme prévaut, pas l’inquiétude. Ça va être un grand 1/4 de finale et nous le jouerons avec confiance. Je ne sais pas ce qu’ils penseront là-bas, ce sera comme ici. Une année on a gagné et d’autres, eux. On verra… »Réponse dans quelques semaines.