L’ancien coach monégasque Philippe Clement débarque à Norwich

Philippe Clement prend les rênes de Norwich. Le technicien belge de 51 ans, passé par l’AS Monaco entre 2022 et 2023 avant de rejoindre les Rangers, succède à Liam Manning, limogé après seulement 17 matchs et une défaite 2-1 contre Leicester le 8 novembre. Les Canaries, avant-derniers du Championship avec neuf points en 15 rencontres, vivent un début de saison catastrophique, ayant perdu leurs huit matchs à domicile toutes compétitions confondues.

« Norwich City est heureux d’annoncer la nomination de Philippe Clement au poste de nouvel entraîneur principal du club. Le Belge de 51 ans a signé un contrat courant jusqu’à l’été 2029. Il sera accompagné de l’entraîneur Stephan Van Der Heyden, tandis que d’autres ajouts au staff technique de Philippe seront annoncés ultérieurement », indique le communiqué du club, qui relaie aussi les premiers mots du nouvel entraîneur : « je connais ce club depuis longtemps et, même si nous ne traversons pas une bonne période en ce moment, nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec les joueurs et le staff pour renverser la situation. »