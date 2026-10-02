Un ancien pro donne son accord pour rejoindre Bordeaux

Alors que le rachat du club par le fonds Park Bench vient de refermer le chapitre chaotique de l’ère Gérard Lopez, les Girondins de Bordeaux passent à la vitesse supérieure pour bâtir une véritable machine de guerre en Régional 1. Selon les informations de Sud Ouest, le très polyvalent milieu de terrain Baptiste Isola (25 ans), libre depuis son départ de Grenoble (son club formateur), a donné son accord pour rejoindre le projet girondin. L’ancien pensionnaire de Ligue 2 et de National 1 ne sera pas le seul renfort de poids : le latéral gauche Namakoro Diallo (ex-Nîmes, QRM) a déjà dit oui, tandis que le buteur belge Baptiste Guillaume (357 matchs pros, dont 77 en Ligue 1) est tout proche de finaliser son arrivée.

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Ce recrutement ultra-ambitieux pour le sixième échelon national s’inscrit dans le nouveau projet sportif piloté par l’entraîneur Arnaud Cormier. Pour entourer ces nouvelles recrues d’expérience, le staff bordelais pourra s’appuyer sur plusieurs éléments ayant accepté de prolonger l’aventure en Régional 1, à l’image des défenseurs Ruben Droehnlé et Léo Jousselin, de l’ailier Soufiane Bahassa, et potentiellement de Nadjib Cissé. Un effectif hybride taillé pour la montée qui lancera son championnat le 17 octobre prochain sur la pelouse de la réserve de l’Aviron Bayonnais.