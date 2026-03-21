Ligue 1 : Toulouse s’impose contre Lorient en fin de match

Ce samedi, Toulouse accueillait une rencontre spéciale. En effet, à l’initiative de la LFP, cette rencontre était une première dans l’histoire de la Ligue 1 en étant le plus inclusif. Dans un Stadium adapté aux personnes en situation de handicap, le TéFéCé avait besoin d’une victoire face à Lorient dans un choc entre deux équipes du ventre mou mais qui auraient pu viser plus haut avec plus de régularité. D’entrée, Toulouse était à l’attaque et Pape Demba Diop a testé Mvogo (1e). Finalement, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous au Stadium. Avec deux équipes poussives techniquement, Lorient n’a pas su punir le manque d’initiatives des locaux, très peu inspirés en première période.

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La rencontre a montré plus de mordant en seconde période. Terminant le premier acte avec plus d’envie, les Toulousains ont poursuivi sur cette voie. Pourtant, les locaux n’ont pas su se procurer d’occasions franches, tout comme des Merlus définitivement timides ce samedi. Finalement, tout s’est emballé lors du dernier quart d’heure. Entré en jeu quinze minutes plus tôt, Emersonn a offert la victoire aux Violets. Trouvé dans la profondeur, l’attaquant longiligne a éliminé deux défenseurs dans la surface d’un double contact avant de finir avec une frappe puissante qui a touché la barre avant de rentrer (1-0, 81e). Le score n’a plus évolué et Restes a frôlé le KO sur une frappe surpuissante d’Arsène Kouassi (90+4e) pour conserver cette victoire. Avec ce succès, Toulouse repasse devant son adversaire du jour, qui compte le même nombre de points, à la 9e place.