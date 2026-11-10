Un nouveau blessé au PSG

Un nouveau blessé est à déplorer au Paris Saint-Germain. Recruté l’été dernier, le jeune gardien de but Alessandro Longoni (18 ans), convoqué deux fois en Ligue 1 (contre Lille et Troyes), doit abandonner le rassemblement des U19 transalpins.

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Sur son site officiel, la Fédération italienne annonce que « le gardien Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain) ne sera pas disponible en raison de problèmes physiques : à sa place, Favo a convoqué Andrea Maran (Modène). » La nature des soucis physiques du portier parisien n’a pas été précisée.