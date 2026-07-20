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Konrad Laimer prolonge au Bayern

Par Kevin Massampu
1 min.
Konrad Laimer @Maxppp

Titulaire au sein de la défense du Bayern Munich, Konrad Laimer (29 ans) ne va pas bouger de sitôt de la Bavière. En effet, l’international autrichien (61 sélections) a prolongé avec les champions d’Allemagne en titre jusqu’en 2029, ce lundi. Arrivé libre en 2023, le milieu autrichien a disputé 47 rencontres sous les ordres de Vincent Kompany durant la saison écoulée, inscrivant trois buts et délivrant 13 passes décisives.

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Repositionné dans les couloirs de la défense bavaroise, Laimer s’est rendu indispensable et indiscutable dans le onze du technicien belge, jouant 3 297 minutes durant l’exercice 2025-2026. Depuis sa venue, l’ancien joueur du RB Leipzig comptabilise 136 rencontres jouées sous les couleurs rouges et blanches.

Pub. le - MAJ le
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