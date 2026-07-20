Konrad Laimer prolonge au Bayern

Titulaire au sein de la défense du Bayern Munich, Konrad Laimer (29 ans) ne va pas bouger de sitôt de la Bavière. En effet, l’international autrichien (61 sélections) a prolongé avec les champions d’Allemagne en titre jusqu’en 2029, ce lundi. Arrivé libre en 2023, le milieu autrichien a disputé 47 rencontres sous les ordres de Vincent Kompany durant la saison écoulée, inscrivant trois buts et délivrant 13 passes décisives.

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Repositionné dans les couloirs de la défense bavaroise, Laimer s’est rendu indispensable et indiscutable dans le onze du technicien belge, jouant 3 297 minutes durant l’exercice 2025-2026. Depuis sa venue, l’ancien joueur du RB Leipzig comptabilise 136 rencontres jouées sous les couleurs rouges et blanches.