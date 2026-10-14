Ligue des Champions : au terme d’un match spectaculaire, le PSG s’impose sur la pelouse de Manchester City

630 jours plus tard, le Paris Saint-Germain croisait à nouveau le fer avec Manchester City en Ligue des Champions. Le 22 janvier 2025, les Rouge et Bleu sauvaient leur peau en C1 en s’imposant 4-2 après avoir été menés 0-2. Un succès qui avait permis aux hommes de Luis Enrique d’arracher une place en barrages et qui avait posé les bases du premier sacre européen des Parisiens, le soir du 31 mai 2025 (5-0). Cette fois, Paris ne jouait pas sa survie dans la compétition, mais le double champion d’Europe en titre disputait sa première affiche de gala de la saison, six jours avant la réception du FC Barcelone. Un choc XXL qui se jouait dans un contexte particulier : Manchester City dispute désormais tous ses matchs avec le costume de l’équipe la plus détestée d’Angleterre, après avoir été reconnu coupable de 114 infractions financières en Premier League et sans connaître encore la teneur des sanctions promise. Malgré ce cadre pesant, Enzo Maresca envoyait du lourd dans sa composition d’équipe en 4-2-3-1 avec Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Semenyo, Cherki, Doku et Haaland. De son côté, le PSG avait à cœur de réaliser une grosse performance à l’Etihad Stadium. Auteur de prestations plutôt poussives en Ligue 1 jusqu’à présent, Paris restait sur trois victoires de rang en championnat sans pour autant convaincre. Face à Manchester City, une réaction des cadres, et notamment du duo Ousmane Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia, était attendue. Sauf que Luis Enrique avait réservé deux surprises dans son onze de départ. L’Espagnol avait choisi d’aligner une équipe quasiment type en 4-3-3 avec Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Dembélé et Doué. En revanche, Zaïre-Emery et Akliouche étaient préférés à Neves et "Kvara". Très en forme depuis le début de la saison (7 buts inscrits en autant de matchs), mais récemment touché à la cheville, Ferran Torres démarrait lui aussi sur le banc. Enfin, les Rouge et Bleu voulaient également récupérer la première place au classement après avoir été doublés la veille par le FC Barcelone, Arsenal et le Sporting CP.

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Comme prévu, le match a débuté sur de bonnes bases. Comme à chaque fois qu’il retrouve la Ligue des champions, le PSG a retrouvé du rythme, de la justesse technique et surtout l’envie de faire mal. En face, City avait l’intention de confirmer son excellent début de saison (6 victoires en autant de matchs de Premier League) et son carton face à Liverpool (3-0). Les deux équipes ont donc immédiatement cherché à exercer un pressing haut. À ce petit jeu, les Skyblues ont pris les devants durant les dix premières minutes. Paris perdait rapidement le ballon et manquait de vitesse pour créer du décalage lorsqu’il l’avait. Les Rouge et Bleu devaient d’ailleurs se contenter d’une seule frappe lointaine de Zaïre-Emery, sans grand danger pour Donnarumma (9ᵉ). En face, City a mis le feu à la défense parisienne en deux minutes par Cherki, qui pensait obtenir un penalty à la suite d’une intervention de Marquinhos (10ᵉ), puis par Enzo Fernandez, dont le coup franc n’a pas surpris Safonov (11ᵉ). Mais alors que l’on pensait assister à un forcing XXL des Cityzens, le PSG a rappelé aux Mancuniens pourquoi il avait tellement fait souffrir d’autres grands d’Europe ces deux dernières années. Car Paris sait résister aux vagues pour mieux contrer. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé : dans la foulée du coup franc de Fernandez et d’un raté de Semenyo, les hommes de Luis Enrique ont signé une sortie de balle exceptionnelle (10 passes en 20 secondes) conclue par une frappe précise de Doué au ras du poteau gauche de Donnarumma (0-1, 13ᵉ). Remis en selle par Zinédine Zidane avec l’équipe de France, l’ancien Rennais a une nouvelle fois prouvé qu’il était de retour. Surpris, Manchester City n’a pas eu le temps de se poser de questions. Moins de deux minutes plus tard, Doué et Dembélé combinaient aux abords de la surface anglaise et le premier offrait un caviar au second pour le but du KO (0-2, 15ᵉ). En quelques minutes, Paris a donc appuyé sur le bouton « ON » et son adversaire n’a rien pu faire. City avait désormais peur de partir à l’abordage et devait se farcir de longues séquences de possession de balle parisiennes.

Bouaddi, une entrée remarquée et le cadeau de Donnarumma

Groggy, le club anglais a bu le calice jusqu’à la lie. Intenable, Doué aurait pu signer sa deuxième passe décisive du soir, mais la tête d’Hakimi a préféré effleurer le poteau de Donnarumma (31ᵉ). Très offensif et disponible à peu près partout sur le terrain, le latéral marocain a eu une deuxième balle de but avant la mi-temps, mais il a manqué de lucidité (39ᵉ). Pas de regrets pour lui, puisque Vitinha avait merveilleusement repris du pied droit une déviation bien sentie de Zaïre-Emery quelques minutes plus tôt (0-3, 32ᵉ). Gvardiol (42ᵉ) et Doku (45ᵉ+2) ont bien tenté de battre Safonov pour sauver l’honneur durant ces 45 premières minutes, en vain. Au terme de trente minutes exceptionnelles de maîtrise, le PSG rentrait aux vestiaires avec un sacré avantage au score. Cela faisait d’ailleurs quatorze ans que City n’avait pas été mené 3-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Maresca a fait un choix fort en sortant pas moins de trois joueurs : Dias, Cherki et Doku, pour faire entrer Bouaddi, Ndiaye et Nunes. Un coaching qui a permis aux Cityzens de démarrer cette deuxième période pied au plancher. Grâce à l’impact immédiat de Bouaddi dans l’entrejeu, City faisait enfin jeu égal avec le PSG sur le plan physique, récupérait un nombre incalculable de ballons et les occasions pleuvaient sur le but de Safonov. Et si Semenyo (48ᵉ), Gvardiol (48ᵉ), Fernandez (49ᵉ) et Ndiaye (52ᵉ) ont manqué de réussite, ce qui devait arriver arriva : sur un centre de Ndiaye, Haaland ne s’est pas fait prier pour redonner espoir aux siens en plaçant une tête imparable (1-3, 53ᵉ). Deux minutes plus tard, Semenyo provoquait une nouvelle frayeur dans le camp parisien en trouvant la barre transversale, avant d’être finalement signalé hors-jeu (55ᵉ).Secoué et sonné par le retour aux affaires de Manchester City, le PSG commettait des erreurs que l’on ne voyait pas en première période. Incapables d’aligner deux passes de suite et trop facilement transpercés derrière, les Franciliens ont mis un gros quart d’heure avant de refaire surface, de retrouver une certaine maîtrise du cuir et surtout une insolente réussite. Sur la première frappe parisienne de la deuxième période, Akliouche pensait que Donnarumma avait stoppé sa tentative, mais l’Italien a finalement permis au PSG de reprendre trois buts d’avance en envoyant le ballon dans son propre but après une parade étonnante (1-4, 63ᵉ).

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Paris s’en sortait très bien et se permettait même de faire sortir Doué pour lancer Kvaratskhelia (66ᵉ). Frustré par le scénario de la rencontre, Manchester City ne lâchait rien pour autant. Alors que l’on pensait que les Parisiens allaient profiter du cadeau de « Gigio » pour retrouver de la sérénité, c’est tout le contraire qui s’est produit. En cinq minutes, les Skyblues ont pilonné le but de Safonov. Mais après un sauvetage miraculeux de Mendes (70ᵉ), l’équerre trouvée par Fernandez (71ᵉ), la transversale d’Haaland (74ᵉ) et la tentative de Ndiaye stoppée par Safonov, le portier russe a fini par s’incliner à un quart d’heure du terme sur un travail XXL de Bouaddi. Exceptionnel depuis son entrée en jeu, le milieu français [1] est allé récupérer un ballon dans les pieds de Ruiz, avant de poursuivre sa course et de centrer pour Haaland (2-4, 75ᵉ). L’Etihad Stadium pouvait à nouveau y croire.Usés physiquement, les Parisiens étaient totalement déboussolés et Luis Enrique a rapidement compris que son équipe passerait la fin du match à défendre coûte que coûte son avance de deux buts. Il a d’ailleurs fallu un nouvel arrêt spectaculaire de Safonov pour empêcher Haaland d’inscrire un triplé et de ramener son équipe à un but (83ᵉ). En apnée, le PSG a eu un nouveau coup de pouce du destin quand Nunes a provoqué un penalty sur Mendes. Un cadeau du ciel dont n’a pas profité Torres, dont la tentative a été arrêtée par Donnarumma (89ᵉ). Heureusement pour les Rouge et Bleu, malgré une deuxième période très compliquée, l’essentiel était assuré. Vainqueur 4-2, le PSG s’impose pour la première fois de son histoire à l’Etihad Stadium et reprend la tête du classement de la Ligue des champions.

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