Real Madrid : le chantier colossal de la défense centrale

Du côté de Madrid, Kylian Mbappé et Erling Haaland font la une au quotidien. Pas un jour ne passe sans que les nombreux médias sportifs de la capitale espagnole ne remettent une pièce dans la machine au sujet des deux jeunes stars. En plus du Français et du Norvégien, un troisième dossier fait couler l'encre : celui menant à Sergio Ramos. Et il n'est pas le seul, puisque les Merengues pourraient être amenés à modifier toute leur défense centrale très rapidement.

Tout dépendra d'abord de l'avenir du capitaine. S'il venait à signer un nouveau contrat, il n'y aurait donc aucun mouvement majeur a priori pour le remplacer. En cas de départ en revanche, il faudrait reconstruire. Son avenir et celui de Varane, dont le contrat expire en 2022, sont plus ou moins liés. Comme l'explique ABC Deportes, en cas de départ de l'Andalou, les Merengues mettraient le paquet pour prolonger le Français. Et selon AS, les dirigeants madrilènes ont une liste de trois noms pour lesquels ils seraient prêts à passer à l'attaque en cas de départ d'un des deux titulaires : Jules Koundé (Séville), David Alaba (Bayern) et Pau Torres (Villarreal).

Nacho dans le flou

Mais aujourd'hui, rien ne permet de penser que la défense centrale de l'équipe de Zinedine Zidane la saison prochaine soit la même que cette saison. Et pour des joueurs un peu moins importants, ça va aussi bouger. Jesus Vallejo, qui reviendra de Granada suite à son prêt, sera vraisemblablement vendu. Eder Militao, cantonné à un rôle anecdotique, conserve une belle cote en Europe et récemment, on parlait de lui à Tottenham.

Vient ensuite le cas de Nacho, brillant depuis le début d'année 2021, dépannant un peu partout dans l'arrière-garde. Son contrat prend également fin en 2022, et ces dernières semaines, la presse espagnole a notamment évoqué un intérêt de Liverpool pour le couteau suisse de 31 ans. Comme dans le cas Varane, une décision va devoir être prise cet été : prolongation ou vente, en somme. Le Real Madrid risque donc de perdre un ou deux défenseurs centraux cet été... et devra en recruter autant.