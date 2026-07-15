Sénégal : nouvelles révélations sur les dysfonctionnements du staff médical

Le fiasco du Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026 continue de révéler ses nombreuses zones d’ombre. Après les tensions au sein du vestiaire et les critiques visant le staff technique, Sport News Africa met en lumière de sérieux dysfonctionnements dans l’organisation médicale des Lions. Selon le média, le docteur Fédior, gynécologue de formation, ne ferait pas l’unanimité auprès des internationaux, qui auraient souvent préféré solliciter des avis médicaux extérieurs. Pour tenter de répondre à cette défiance, la Fédération sénégalaise avait renforcé son encadrement avant la CAN 2025 avec l’arrivée d’un médecin français et de plusieurs kinésithérapeutes. Mais cette réorganisation aurait rapidement tourné au fiasco : absence de contrat pour le médecin, frais médicaux jamais remboursés notamment les IRM, primes impayées pour les kinés et même des retours du Mondial financés de leur propre poche. Tout comme les joueurs qui sont rentrés à leurs frais. Preuve d’une organisation chaotique de la délégation sénégalaise.

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Le média évoque également un climat délétère au sein du staff médical. Rivalités internes, rétention de matériel, problèmes logistiques liés notamment aux GPS et manque d’organisation auraient fortement perturbé le suivi des joueurs. Aucun dispositif de contrôle n’aurait été instauré pour encadrer les séances de soins, entraînant retards et absences répétées de la part du groupe. Autre source de crispation, les kinés personnels de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané bénéficiaient d’un traitement particulier, celui de l’attaquant consacrant l’essentiel de son temps à son joueur, au détriment du reste du groupe contrairement à celui de Koulibaly qui accordait aussi du temps à d’autres joueurs. Preuve encore d’un gros dysfonctionnement dans le staff du Sénégal.